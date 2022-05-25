Як в Україні нараховується зарплата військовослужбовцям: детальне роз'яснення від Міноборони

В Міністерстві оборони детально розповіли про те, як нараховується зарплата військослужбовця в залежності від того, приймає він участь у бойових діях чи ні. Окремо - про виплати тим бійцям, що опинились в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення міністра оборони Олексія Резнікова, опубліковане на сайті уряду.

"Грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин. Перша частина - це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо. Друга частина - це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану", - розповів він.

Як нараховується додаткова винагорода?

За словами Резнікова, ця додаткова винагорода нараховується виходячи з наступних міркувань.

"Для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тис. грн, або приблизно 1 тис. грн на день. Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. гривень на місяць. Або приблизно 3 тис. грн на день", - пояснює міністр.

Розрахунок зарплати військослужбовця: конкретний приклад

Для більшого розуміння він навів наступний приклад. Якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав безпосередню участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:

щомісячне грошове забезпечення у розмірі близько 13-14 тис. грн відповідно до посади та звання; близько 15 тис. грн додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану; та близько 50 тис. грн за безпосередню участь у бойових діях.

Тобто загальна сума у такому випадку для рядового стрільця складе 78-79 тис. грн мінус відрахування.

Як формуються і відбуваються виплати?

Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

"Якщо йдеться про ЗСУ, військова частина подає до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення. Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші. Після чого військова частина зараховує кошти безпосередньо військовослужбовцю", - додає Резніков.

Важливі моменти

Міністр пояснив також деякі важливі моменти, пов’язані саме з виплатою зарплати.

А саме:

для отримання грошових виплат військовослужбовець повинен мати рахунок у будь-якому українському банку;

виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній;

виплата ділиться на дві частини: у першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів. У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди за воєнний стан та бойові.

"Платежі розведено на дві частини, тому що розмір щомісячного грошового забезпечення відомий. Він майже однаковий кожного місяця. А розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів. Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися. Це треба розуміти", - підкреслює Резніков.

При цьому з словами міністра, розмір зарплати може відрізнятись навіть у військових, що служать в одній бригаді.

Окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання. Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися. Все залежить від бойових наказів, - пояснює Резніков.

До кого звертатись з приводу вирішення проблемних питань?

Якщо у військослужбовця виникають питання щодо грошового забезпечення, найперше треба звернутися до безпосереднього командира чи його заступника по роботі з особовим складом. За необхідності можна також звернутися до фінансової служби частини.

"Якщо на вашу думку питання не вирішилось, ви можете зателефонувати на гарячу лінію Департаменту фінансів Міністерства оборони", - радить міністр.

Як відбувається виплата зарплати військослужбовцям, що знаходяться в полоні?

"Особливо хочу звернути увагу на виплату нашим воїнам, які опинилися у полоні. Грошове забезпечення, яке вони повинні отримувати, виплачується членам родини за їх зверненням", - каже міністр.

При цьому, як наголошує Резніков, початок виплат родинам може дещо затримуватися.

"Адже для того, щоб розпочались ці виплати, має бути видано відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео. Треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт. Щоб в подальшому усе працювало як годинник. Фінансисти Міноборони тримають на особливому контролі виплати родинам полонених. У разі потреби я прошу звертатися до Міністерства, ми усі питання вирішимо",- запевняє голова міністерства оборони.

Цифри

У травні за квітень Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям Збройних Сил України грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51,5 млрд грн.

У червні Міністерство оборони готується виплатити близько 64,5 млрд грн. У 2021 році приблизно таку суму сплатили за цілий рік.