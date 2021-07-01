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Графік вильотів авіарейсів з Туреччини в Україну зсунувся: що відбувається

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Київ, Четвер 01 липня 2021 12:41
Графік вильотів авіарейсів з Туреччини в Україну зсунувся: що відбувається Фото: рейси з Туреччини в Україну затримуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Авіарейси з Туреччини в Україну затримуються. Така ж ситуація з літаками з України в Туреччину.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter спікер МЗС України Олег Ніколенко.

Для вирішення цього питання голова МЗС України Дмитро Кулеба доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти із авіаперевізником.

Зсунувся графік вильотів рейсів Анталія-Київ та Анталія-Одеса.

З України в Туреччину затримують такі рейси:

  • PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 02:00 виліт перенесено на 14:00,
  • PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17:30,
  • PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20,
  • PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11:00,
  • QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17:40.

Рейси з України перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

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