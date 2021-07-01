Графік вильотів авіарейсів з Туреччини в Україну зсунувся: що відбувається
Фото: рейси з Туреччини в Україну затримуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Авіарейси з Туреччини в Україну затримуються. Така ж ситуація з літаками з України в Туреччину.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter спікер МЗС України Олег Ніколенко.
Для вирішення цього питання голова МЗС України Дмитро Кулеба доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти із авіаперевізником.
Зсунувся графік вильотів рейсів Анталія-Київ та Анталія-Одеса.
З України в Туреччину затримують такі рейси:
- PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 02:00 виліт перенесено на 14:00,
- PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17:30,
- PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20,
- PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11:00,
- QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17:40.
Рейси з України перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.