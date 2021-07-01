В аеропорті "Бориспіль" затримують виліт рейсів до Туреччини: список
Фото: в "Борисполі" затримують виліт рейсів до Туреччини (David McNew/Getty Images)
В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримують виліт рейсів до Туреччини. Країна не надає дозвіл на це.
Затримують такі рейси:
- PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 02:00 виліт перенесено на 14:00,
- PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17:30,
- PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20,
- PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11:00,
- QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17:40.
Повідомляється, що затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт. Рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.