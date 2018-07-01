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Затримка рейсів в аеропорту "Київ": понад 170 пасажирів заселені в готелі

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 22:09
Фото: пасажири в аеропорту "Жуляни" (РБК-Україна)
Фото: пасажири в аеропорту "Жуляни" (РБК-Україна)

В готелі заселені пасажири, які прибули до Києва з інших міст України

Через затримку чотирьох рейсів в київському аеропорту "Жуляни" в готель були тимчасово поселені 177 пасажирів. Про це РБК-Україна розповіли представники авіакомпанії Bravo airways.

"Всього в готелі сьогодні розселено 177 пасажирів затриманих рейсів. Тобто з 450 пасажирів затриманих рейсів на розселення погодилися тільки 177 осіб. Зокрема, це пасажири авіарейсів з Києва в Батумі, Анталію, Даламан, Аліканте і Бодрум", - повідомили представники компанії.

Повідомляється, що в готелі заселені пасажири, які прибули до Києва з інших міст України. Люди чекатимуть там трансферу в аеропорт "Жуляни". Точний час перебування пасажирів у готелі поки залишається невідомим.

За даними компанії перевізника, майже 300 пасажирів відмовилися від розселення в готелі. У той час, пасажири з Києва скаржаться, що не можуть виїхати додому через відсутність точної інформації про час вильоту.

"Ми з Києва і нам незручно заселитися в готель. Також, незручно поїхати додому. Адже час вильоту постійно змінюється. О 24:00 ми прибули в аеропорт - на виліт о 1:00 ночі, турфірма повідомила, що виліт о 2:40, потім турфірма повідомила про виліт о 3:00 ранку. тобто час вильоту переноситься з 12:00 ночі. Коли ми летимо невідомо. Я бронювала квитки в Анталію ще в квітні. А сьогодні мені нічого невідомо ", - розповіла пасажирка.

Напомним, всего 16 чартерных рейсов были задержаны в киевском аэропорту "Жуляны" в воскресенье, 1 июля.

 

Ситуація в аеропорту "Київ": сьогодні були затримані 16 рейсів З "Жулян" пасажири вирушили в інший аеропорт
Теги публікації: Жуляны  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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