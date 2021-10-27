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У Житомирській області вагони зійшли з рейок. Через аварію затримаються інші поїзди

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Житомирська область, Середа 27 жовтня 2021 12:59
У Житомирській області вагони зійшли з рейок. Через аварію затримаються інші поїзди Фото: потяги затримуються через аварію в Житомирській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Біля селища Чорнорудка в Житомирській області сталася масштабна аварія на залізниці. Через неї затримаються пасажирські поїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Повідомляється, що з рейок зійшли 10 порожніх вагонів вантажного поїзда. Через це деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням. Зокрема, поїзд № 764 Одеса-Київ пройде зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень, що зумовить його затримку - орієнтовно на 4 години.

"Про можливі затримки інших рейсів буде повідомлятися додатково. Приносимо свої вибачення за незручності і закликаємо стежити за офіційними повідомленнями компанії і оголошеннями на вокзалах", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на місці аварії пошкоджено габарити двох колій, причини сходу вагонів розслідуються.

Нагадаємо, раніше на ділянці Фастів-Житомир комбайн потрапив під пасажирський потяг Бахмут - Львів.

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