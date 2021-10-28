Затримка потягів через аварію в Житомирській області триває: про які йде мова
Фото: затримка потягів через аварію в Житомирській області триває (Віталій Носач, РБК-Україна)
Низка потягів ще досі курсує по Україні із запізненням через сходження вагонів у Житомирській області. Затримка складає від 2 до 6 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Як зазначає перевізник, ліквідація наслідків аварії вже майже виконана, а вже з 10:00 відкритий уповільнений рух даною ділянкою.
Наразі триває затримка поїздів:
До 6 годин
Потяг №105 Київ - Одеса.
До 5 годин
- №41 Дніпро - Трускавець;
- №771 Київ - Хмельницький;
- №110 Львів - Херсон.
До 4 годин
- №769 Київ - Кам'янець-Подільський;
- №357 Київ - Рахів;
- №763 Київ - Одеса;
- №747 Київ - Львів;
- №145 Київ - Ізмаїл;
- №82 Ужгород - Київ;
- №22 Трускавець - Харків;
- №138 Хмельницький - Лисичанськ;
- №49 Київ - Трускавець;
- №41 Трускавець - Дніпро;
- №50 Трускавець - Київ;
- №770 Кам'янець-Подільський - Київ;
- №14/114 Чоп, Солотвино - Київ;
- №30 Ужгород - Київ;
- №70/69 Маріуполь - Львів;
- №69/70 Львів - Маріуполь;
- №145 Ізмаїл - Київ;
- №772 Хмельницький - Київ;
- №134 Рахів-Миколаїв;
- №88 Ковель - Новоолексіївка;
- №771 Київ - Хмельницький;
- №139 Київ - Кам'янець-Подільський;
- №715 Київ - Перемишль.
До 2 годин
№81 Київ - Ужгород.
Нагадаємо, вчора біля селища Чорнорудка в Житомирській області сталася масштабна аварія на залізниці - з рейок зійшли вантажні вагони, що спричинило затримку пасажирських потягів.