Задержка поездов из-за аварии в Житомирской области продолжается: о каких идет речь
Фото: задержка поездов из-за аварии в Житомирской области продолжается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ряд поездов до сих пор курсирует по Украине с опозданием из-за схода вагонов в Житомирской области. Задержка составляет от 2 до 6 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Как отмечает перевозчик, ликвидация последствий аварии уже почти выполнена, а уже с 10:00 открыто замедленное движение по данному участку.
Сейчас продолжается задержка поездов:
До 6 часов
Поезд №105 Киев - Одесса.
До 5 часов
- №41 Днепр-Трускавец;
- №771 Киев-Хмельницкий;
- №110 Львов-Херсон.
До 4 часов
- №769 Киев-Каменец-Подольский;
- №357 Киев-Рахов;
- №763 Киев-Одесса;
- №747 Киев-Львов;
- №145 Киев-Измаил;
- №82 Ужгород-Киев;
- №22 Трускавец-Харьков;
- №138 Хмельницкий-Лисичанск;
- №49 Киев-Трускавец;
- №41 Трускавец - Днепр;
- №50 Трускавец - Киев;
- №770 Каменец - Подольский-Киев;
- №14/114 Чоп, Солотвино - Киев;
- №30 Ужгород-Киев;
- №70/69 Мариуполь - Львов;
- №69/70 Львов - Мариуполь;
- №145 Измаил-Киев;
- №772 Хмельницкий-Киев;
- №134 Рахов-Николаев;
- №88 Ковель-Новоалексеевка;
- №771 Киев-Хмельницкий;
- №139 Киев-Каменец-Подольский;
- №715 Киев-Перемышль.
До 2 часов
№81 Киев-Ужгород.
Напомним, вчера возле поселка Чернорудка в Житомирской области произошла масштабная авария на железной дороге - с рельсов сошли грузовые вагоны, что повлекло задержку пассажирских поездов.