Затримано шахраїв, які пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА за 3,5 млн доларів

Правоохоронці затримали двох осіб, які обіцяли посприяти у призначенні на посаду голови Кіровоградської ОДА. Свої послуги шахраї оцінили в 3,5 млн доларів.

За даними слідства, затримані обіцяли вплинути на Офіс президента України і вирішити питання з призначенням на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. При цьому один з них представився радником президента України.

"Насправді вони не мають ніякого відношення до органів державної влади", - підкреслюється в повідомленні.

Шахраї оцінили свої "послуги" в 3,5 млн доларів. Зараз вони затримані. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання шахраїв, які пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА (gp.gov.ua)