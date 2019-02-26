Затриманих у Венесуелі американських журналістів вислали з країни

Журналістів визволили на вимогу Держдепу США

Задержанных в Венесуэле во время интервью с президентом Николасом Мадуро американских журналистов выслали из страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Univison.

Сообщается, что съемочную группу телеканала Univision депортируют из Венесуэлы. Также сообщается, что после освобождения журналистам не вернули записи интервью и личные вещи.

Телеканал Univision также опубликовал видео, которое журналист Рамос показал Мадуро, после чего работников СМИ задержали. На видео молодые люди доедали остатки еды из мусоровоза.

Ранее стало известно, что шестерых журналистов задержали более чем на два часа после того, как Мадуро заявил, что ему не нравятся вопросы, которые они задают. Журналисты были освобождены после официального требования Государственного департамента США.

На прошлой неделе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы. Она также подчеркнула необходимость признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию в Венесуэле.