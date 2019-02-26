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У Венесуелі журналістів американського каналу затримали після інтерв'ю з Мадуро

Новини » Політика    26.02.2019 - 06:22
У Венесуелі журналістів американського каналу затримали після інтерв'ю з Мадуро
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Журналістів звільнили після офіційної вимоги Держдепу

У Венесуелі група журналістів іспаномовного американського каналу Univision, яка брала інтерв'ю у Мадуро, була затримана в президентському палаці в Каракасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Шістьох людей протримали понад дві години в палаці після того, як Мадуро заявив, що йому не подобаються запитання, які вони ставлять, а обладнання, яке використовувала група Univision на чолі з репортером Хорхе Рамосом, було конфісковане.

Репортер розповів, що Мадуро припинив інтерв'ю після того, як він показав йому відео, на якому венесуельські діти їдять зі сміттєвоза.

Пізніше групу поінформували, що вони будуть депортовані.

Журналісти були звільнені після офіційної вимоги Державного департаменту США, яку озвучила заступник держсекретаря з питань міжнародних відносин у західній півкулі Кімберлі Бреєр.

У відповідь на протест, спрямований телеканалом, міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що раніше уряд країни вітав журналістів у президентському палаці, але тепер "не підтримує дешеві шоу".

Нагадаємо, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала президента Ніколаса Мадуро допустити гуманітарну допомогу на територію Венесуели щоб не допустити ще більшої кризи.

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Новини України Сполучені Штати АмерикижурналистыВенесуэлаНиколас Мадуро
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