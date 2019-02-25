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Територію Венесуели покинули чотири колумбійських консула

Новини » Політика    25.02.2019 - 06:32
Територію Венесуели покинули чотири колумбійських консула
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Дипломати перейшли кордон пішки через найближчі пропускні пункти

Чотири колумбійських консула покинули територію Венесуели і повернулися в Колумбію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El National.

Як повідомляється, дипломати очолювали колумбійські консульства, розташовані у містах Сан-Антоніо, Сан-Крістобаль, Пуерто-Аякучо і Сан-Карлос-дель-Сулія. Дипломати перейшли кордон пішки через найближчі пропускні пункти.

Таким чином, міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс Трухільо розпорядився про повернення дипломатів в країну, незважаючи на те, що Хуан Гуайдо рекомендував консулам залишатися в країні.

"Щоб зберегти життя та недоторканість колумбійських дипломатів, вони повернуться в Колумбію як можна швидше ", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віце-президент США Майк Пенс збирається оголосити про "конкретні кроки" і "чіткі дії" щодо рішення по кризі у Венесуелі, коли він зустрінеться в понеділок з регіональними лідерами в Боготі (Колумбія).

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