У Дубаї затримали 12 українок. Їм загрожують штрафи і депортація

Поліція Дубаю (Об'єднані Арабські Емірати) затримала 12 громадянок України, а не 11, як повідомлялося раніше. Їм загрожують штрафи і депортація.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, сьогодні українок відвідав консул. Умови утримання дівчат у слідчому ізоляторі прийнятні, їх забезпечили їжею і медичним наглядом.

Місцеві правоохоронці підтвердили, що причиною затримання стало порушення норм моралі та поширення в соцмережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

"У відповідності з законодавством ОАЕ, покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією", - зазначив Ніколенко.