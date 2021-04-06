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У Дубаї затримали 12 українок. Їм загрожують штрафи і депортація

Новость на русском → Дубай, Вівторок 06 квітня 2021 17:04
У Дубаї затримали 12 українок. Їм загрожують штрафи і депортація Фото: МЗС України підтримує зв'язок із затриманими в Дубаї (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліція Дубаю (Об'єднані Арабські Емірати) затримала 12 громадянок України, а не 11, як повідомлялося раніше. Їм загрожують штрафи і депортація.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, сьогодні українок відвідав консул. Умови утримання дівчат у слідчому ізоляторі прийнятні, їх забезпечили їжею і медичним наглядом.

Місцеві правоохоронці підтвердили, що причиною затримання стало порушення норм моралі та поширення в соцмережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

"У відповідності з законодавством ОАЕ, покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українки були в числі інших дівчат, яких затримали за відверту фотосесію на вершині одного з хмарочосів в Дубаї. Скандал розгорівся після того, як в соціальних мережах почали поширюватися фото і відео з цієї фотосесії.

Пізніше було опубліковано імена затриманих.

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