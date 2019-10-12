Затримані в США бізнесмени працювали на Фірташа

Затримані в США бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними видання, Парнас був перекладачем для адвокатів, що представляють інтереси Фірташа. Людина, знайома з ситуацією, заявила, що Парнас і Фруман працювали на Фірташа протягом декількох місяців.

Також за даними джерела, Фірташ фінансував діяльність двох соратників Джуліані. При цьому за яку саме діяльність або послуги, скільки грошей отримали і за який період - не уточнюється.

Крім того, агентство пише, що незадовго до затримання в інтерв'ю Reuters Парнас заявив, що Фірташа "підставили прокурори і дипломати США".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в США заарештували близьких до особистого адвоката Трампа Джуліані бізнесменів Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, які допомагали йому зі справами в Україні.

За даними The New York Times, у США проти адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані ведеться розслідування про лобізм. Розслідування пов'язане зі справою проти Фрумана і Парнаса. Джуліані заперечує всі звинувачення, але визнає, що він і його помічники працювали разом з українськими прокурорами. Зокрема, вони збирали потенційно небезпечну інформацію про колишнього посла США в Україні Марі Йованович, колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Фірташа. Глава Мін'юсту прийняв таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту та подальшого супроводження українця в США зараз вирішує Земельний суд Відня.

Підкреслимо, журналіст-розслідувач Джон Соломон вважає, що прокурор в США міг пропонувати Фірташу закрити його американську справу, якщо він погодиться дати свідчення на Трампа, а також надасть слідству іншу інформацію.