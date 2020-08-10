Затримані в Мінську журналісти повернулися в РФ

Журналісти телеканалу "Дождь", які раніше були затримані в Мінську, повернулися в Росію. Про те, що журналістів відпустили, напередодні ввечері повідомив головний редактор телеканалу Тихон Дзядко.

Про це повідомляється на сайті каналу.

Наголошується, що журналістів в Смоленськ довіз співробітник російського посольства.

"Наші журналісти Василь Полонський, Володимир Роменський та Микола Антипов, затримані вдень у Мінську, вже в Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь", затримання сталося після розмови журналістів з соратницею кандидата в президенти Світлани Тіхановської.

Пізніше стало відомо, журналісти російського телеканалу "Дождь" працювали на виборах президента Білорусі без акредитації.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.

У Мінську ситуація сама гаряча, там силовики застосовували для розгону демонстрантів водомети, світлошумові гранати та гумові кулі.