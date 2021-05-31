Затриманій у Мінську дівчині Протасевича досі не пред'явили звинувачення

Слідчі органи Білорусі в понеділок не пред'явили, як передбачалося, звинувачення громадянці Росії Софії Сапезі . Слідчі дії планують продовжити завтра.

Про це повідомляє " Інтерфакс-Захід " з посиланням на адвоката затриманої Олександра Філановича.

"Сьогодні звинувачення ще не пред'явлено. Слідчі дії продовжаться завтра", - сказав адвокат.

25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.

Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння". Обрано запобіжний захід - утримання під вартою на термін 2 місяці. Місце утримання - СІЗО КДБ.

Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року "злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

28 травня адвокат Софії Сапеги Олександр Філанович нарешті відвідав підзахисну в СІЗО КДБ. За його словами, дівчина виглядала бадьорою і здоровою.

Раніше Філанович кілька разів не зміг відвідати підзахисну в СІЗО. В ізоляторі нібито не вистачало кабінетів для побачень адвокатів.