Затриманого члена партії Путіна відправили під домашній арешт

Херсонський міський суд обрав запобіжний захід члену партії "Єдина Росія" Ігорю Кучерявому, якого звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

Повідомляється, що 10 грудня суд відправив Кучерявого під домашній арешт на 60 діб. Підозрюваний буде проживати у найманому житлі.

Нагадаємо, 4 грудня Кучерявого затримали на контрольно-пропускного пункті з адміністративним кордоном Криму "Каланчак" в Херсонській області. Він був затриманий у зв'язку з його причетністю до анексії Криму і членством в російській партії.

Пізніше у Службі безпеки України повідомили, що Кучерявий активно сприяв Росії під час анексії Криму. Зокрема, він був причетний до організації блокпостів в Севастополі і охорони громадського порядку під час окупації півострова. На територію України він приїхав щоб отримати український паспорт.

У п'ятницю, 6 грудня, Кучерявому повідомили про підозру в порушення ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).