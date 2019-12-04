В СБУ повідомили подробиці затримання члена партії Путіна

Фото: Ігор Кучерявий (atr.ua)

Кучерявий планував отримати український паспорт

Затриманий на українському кордоні з аннексированным Кримом член партії "Єдина Росія" Ігор Кучерявий планував отримати український паспорт. Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України (СБУ).

За повідомленням українських спецслужб, Кучерявий активно сприяв Росії під час анексії Криму.

"Контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії "Єдина Росія" планує прибути на материкову частину для отримання українського паспорта. Українській спецслужбі Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. В 2014 році, будучи учасником громадської організації "Автоканал Севастополя", людина активно сприяв російської окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів в Севастополі та охороні громадського порядку", - повідомили подробиці в СБУ.

Також зазначається, що Кучерявий був нагороджений медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму" і ювілейним знаком ФСБ РФ "Ветерани спецслужб Росії Захисникам Криму і Севастополя".

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Ігоря Кучерявого вранці затримали на КПВВ Каланчак у зв'язку з його причетністю до анексії Криму і членством в російській партії.

Також повідомлялося, що 2 грудня СБУ оголосила в розшук Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про катастрофу літака МН17.