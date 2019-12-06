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Затриманому члену партії Путіна повідомили про підозру

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 14:54
Затриманому члену партії Путіна повідомили про підозру
Фото: Ігор Кучерявий (atr.ua)

Кучерява повідомили підозра на посягання територіальної цілісності України

Затриманому на українському кордоні з аннексированным Кримом члену партії "Єдина Росія" Ігорю Кучерявому повідомили про підозру. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За словами адвоката Ігоря Мокіна, Кучерявому повідомили підозру за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, 4 грудня Кучерявий був затриманий на контрольно-пропускного пункту "Каланчак" в Херсонській області. Він був затриманий у зв'язку з його причетністю до анексії Криму і членством в російській партії.

Пізніше в СБУ повідомили, що Кучерявий активно сприяв Росії під час анексії Криму. На територію України намагався потрапити для того, щоб отримати український паспорт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України оголосила в розшук Володимира Цемаха,, який є фігурантом справи про катастрофу МН17 на Донбасі. За даними слідства, на момент катастрофи MH17 в липні 2014 Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий літак.

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