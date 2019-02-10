Затримання активістів у Києві: ДБР допитало свідків

Було проведено допит 9 свідків та 8 поліцейських

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что в рамках открытого уголовного производства выясняет обстоятельства инцидента, который состоялся возле здания Подольского управления Нацполиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу ГБР.

"В рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 пострадавших лиц и 8 полицейских", - сообщили в ГБР.

Также в бюро рассказали, что было изъято видео с камер наблюдения на Подольском управлении Нацполиции, которое сейчас исследуется. Сейчас проводятся другие неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что ГБР открыло дело против полицейских. По словам первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко, по факту инцидента открыто производство о совершении сотрудниками полиции уголовного преступления по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко сообщил, что Полицейским, которые превысили свои служебные полномочия во время задержания активистов в Киеве, грозит до 8 лет тюремного заключения.