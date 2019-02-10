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Затримання активістів у Києві: поліцейським загрожує до 8 років ув’язнення

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 15:53
Затримання активістів у Києві: поліцейським загрожує до 8 років ув’язнення
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Активісти, які були раніше затримані, можуть отримати до 7 років позбавлення волі

Поліцейським, які перевищили свої службові повноваження під час затримання активістів у Києві, загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.  Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що поліцейським буде оголошено про підозру.

"Ми дивимось: там перша чи друга частина. Це від 3 до 8 років. Коли буде обґрунтована підозра - матеріалами слідства, відеодоказами, можливо, й експертизами, їм може загрожувати до 8 років. Це вимога 365 статті (Перевищення влади або службових повноважень, - ред.)", - повідомив Крищенко.

За його словами, активістам, які були затримані під час сутичок у Подільському райуправлінні поліції, після висунення підозри може загрожувати до 7 років тюрми.

"Стаття 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, - ред.), за напад на поліцейських, там до 5-ти років. Це порушникам.  296 стаття (Хуліганство, - ред.)  частина четверта - це до 7 років. Тобто, поліцейським - до 8 років, хлопцям - до 7-ми років", - додав Крищенко.

Раніше в Нацполіції пояснили, чому відпустили затриманих активістів. За словами Крищенко, поліція зможе повідомити раніше затриманим активістам на Контрактовій площі, про підозру тільки після того, як матеріали будуть вивчені слідчими.

Також Крищенко повідомив, що станом на ранок 10 лютого жодного поліцейського не було відсторонено від виконання службових обов’язків.

В Нацполіції пояснили, чому відпустили затриманих активістів Затримання активістів у Києві: жоден поліцейський поки не відсторонений від роботи
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