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Затримання активістів у Києві: ДБР допитало свідків

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 16:44
Затримання активістів у Києві: ДБР допитало свідків
Фото: затримання активістів (facebook.com/stas.kozluk)

Було проведено допит 9 свідків та 8 поліцейських

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило, що у рамках відкритого кримінального провадження з’ясовує обставини інциденту, який відбувся поблизу приміщення Подільського управління Нацполіції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"В рамках кримінального провадження проведено допити свідків, 9 потерпілих осіб та 8 поліцейських", - повідомили в ДБР.

Також в бюро розповіли, що було вилучено відео з камер спостереження на Подільському управлінні Нацполіції, яке зараз досліджується. Наразі тривають інші невідкладні слідчі дії.

Раніше повідомлялось, що ДБР відкрило справу проти поліцейських. За словами першого заступника директора ДБР Ольги Варченко, за фактом інциденту відкрито провадження про скоєння працівниками поліції кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

Нагадаємо, начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко повідомив, що Поліцейським, які перевищили свої службові повноваження під час затримання активістів у Києві, погрожує до 8 років тюремного ув’язнення.

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