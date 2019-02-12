Затримання активістів у Києві: суд над поліцейським відбудеться о 16:00

Печерський райсуд міста Києва розгляне клопотання

Печерский райсуд города Киева рассмотрит ходатайство о содержании под стражей полицейского, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов, сегодня в 16:00. Об этом сказала судья Вита Бортницкая, передает корреспондент РБК-Украина.

"Заседание состоится сегодня в 16.00", - рассказала она.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади сотрудники полиции задержали около 10 участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая проходила рядом со съездом партии Юлии Тимошенко.

Во время проведения акции "Кто заказал Катю Гандзюк" на Контрактовой площади правоохранители задержали около десяти активистов. Позже количество задержанных возросло до 19. Со слов правоохранителей, они повезли задержанных в районный отдел полиции для проверки документов.

Правоохранители задержали около 40 человек, которые собрались под Подольским райотделом полиции после задержания участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.