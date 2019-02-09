Правоохоронці заявили про штурм управління поліції в Києві

Фото: місце затримання (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті затримано 40 людей

Правоохоронці затримали у Києві близько 40 осіб при спробі "штурму управління поліції", в результаті інциденту троє поліцейських доставляють в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

В поліції повідомляють, що це відбулося після того, як з Контрактової площі в управління поліції доставили групу осіб.

Юлія Тимошенко має увійти в історію, як людина, яка, ще не отримавши владу, почала застосовувати силові методи проти громадянського суспільства. Активістів, які сьогодні прийшли на її зустріч з виборцями з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?" спакували без жодних причин, забрали особисті речі. До них застосували газ. Поліція спецпризначення, більш відома як беркут, била їх по голові кийками, нанесла серйозні травми кільком активістам. Одному з хлопців вибили зуб. Зараз "пакують" навіть тих, хто не був на мітингу, а просто приїхав підтримати затриманих до відділку. Дякуємо, пані Тимошенко! Ми зрозуміли вашу відповідь на всі питання. Ви дієте так само, як ваші однопартійці на місцях - розправляєтесь з активістами силою, коли не вдається навішати їм на вухан свою брехню. Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Субота, 9 лютого 2019 р.

"Невідомі намагалися зашкодити вхідні двері, застосували газові балончики і влаштували бійку з поліцейськими. У результаті всіх активних учасників затримали, а це - близько 40 осіб. З ними проводять першочергові слідчі дії", - зазначили в поліції.

В результаті події троє поліцейських госпіталізували.

Слідчі почали три кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомив адвокат Масі Наєм, йому відомі імена 19 затриманих. Один з них - Богдан Ходоковський, якому під час затримання зламали зуб. Наєм додав, що затриманих мають відпустити не пізніше 18:45.

"Зараз тривають слідчі дії. За підсумком буде зрозуміло: затримають когось в порядку ст. 208 КПК або відпустять.Час затримання 15:45. Тобто тих, кого не затримують, повинні відпустити не пізніше 18:45", - написав він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні під час проведення акції "Хто замовив Катю Гандзюк" на Контрактовій площі, поблизу з'їзду партії Юлії Тимошенко, правоохоронці затримали близько десяти активістів.