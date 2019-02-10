Затримання активістів у Києві: жоден поліцейський поки не відсторонений від роботи

Крищенко пообіцяв провести 2 службові розслідування

Национальная полиция Украины проведет 2 служебных расследования в отношении действий полицейских во время задержания активистов на Контрактовой площади. По состоянию на утро 10 февраля ни один полицейский не был отстранен от исполнения служебных обязанностей, заявил начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, служебные расследования будут проводиться по всем фактам и по всем действиям полиции.

"Я уже назначил служебное расследование по действиям полиции, когда задерживали первых молодых людей. Будет проводить ГУ Нацполиции в городе Киеве. Второе служебное расследование будет проводиться или по требованию следователя, или Центральный аппарат Нацполиции", - добавил он.

Крищенко подчеркнул, что полицейские без жетонов будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Относительно жетонов. Жетоны у полицейских, которые несут службу на улицах - они есть. Они должны их представлять. Если такое, что кто-то из полицейских отказался, мы также предоставим ему оценку и он будет нести дисциплинарное наказание. Все спецназовцы - это маркированные шлемы. И их действия каждый может быть идентифицирован, это есть на видео. Старший из спецназовцев - он не скрывает лицо, он должен был представляться и отвечать за действия своих подчиненных", - сообщил Крищенко.

По его словам, оценку будет предоставлено по действиям каждого сотрудника полиции после изучения видео.

"Если есть видео, мы собираем эти материалы. Будем благодарны, если вы предоставите. Мы предоставим оценку каждому полицейскому", - добавил он.

Крищенко также отметил, что по состоянию на утро 10 февраля ни одного полицейского не было отстранено от исполнения служебных обязанностей.

"По этому поводу лица еще не отстранены. Но, если лицо может влиять на ход расследования, оно будет отстранено", - добавил он.

Напомним, вчера, 9 февраля, правоохранители задержали в Киеве около 40 человек при попытке "штурма управление полиции", в результате инцидента трое полицейских доставили в больницу.

Позже стало известно, что полиция вынесла постановления об освобождении задержанных ранее активистов.

Сегодня, 10 февраля, начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что лично отдал приказ полицейским во время "штурма райуправления полиции".