У Нацполіції заявили, що у затриманих активістів було вилучено 2 пістолети

Фото: затримання активістів (facebook.com/stas.kozluk)

За словами Крищенка, у затриманих було вилучено 2 пістолети, 8 ножів та 10 газових балончиків

У активістів, затриманих вчора, 9 лютого, у Києві, під час проведення акції "Хто замовив Катю Гандзюк" на Контрактовій площі, було вилучено два пістолети. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у затриманих активістів було вилучено 2 пістолети, 8 ножів та 10 газових балончиків.

"Щодо речей. Було вилучено два пістолета. Один для відстрілу гумових куль. Було вилучено вісім ножів, які могли бути використані як холодна зброя. Були вилучені близько 10 газових балончиків. Затримано було 24 особи. 14 із них були затримані за статтею 208 КПК. До половини першої, слідчий скасував своєю постановою цю 208 статтю і вони всі пішли. На теперішній час, в нас затриманих немає. Слідчі проводять роботу. Будуть підготовлені процесуальні матеріали. І ми вже зможемо повідомляти про якісь процесуальні наслідки", - розповів Крищенко.

За його словами, другий вилучений пістолет буде направлено на експертизу.

"Умовно, стартовий пістолет. Тому що ми направимо його до експертів", - повідомив Крищенко.

Зазначимо, вчора у Нацполіції заявили, що у активістів було вилучено наган та ножі.

Вчора, 9 лютого, правоохоронці затримали у Києві близько 40 осіб при спробі "штурму управління поліції", в результаті інциденту троє поліцейських доставили в лікарню.

Пізніше стало відомо, що поліція винесла постанови про звільнення затриманих раніше активістів.

Сьогодні, 10 лютого, начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко заявив, що особисто віддав наказ поліцейським під час "штурму районного управління поліції".