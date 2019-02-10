Крищенко розповів, хто віддав наказ затримати активістів в Києві

Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Наказ особисто віддав начальник Головного управління Нацполіції Києва

Начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко заявив, що особисто віддав наказ поліцейським під час "штурму районного управління поліції". Про це він заявив в ході прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що особисто віддав наказ поліцейським.

"Була спроба захоплення районного управління, в якому є велика кількість вогнепальної зброї. Тому було задіяно спецпідрозділ поліції для розблокування та припинення можливих тяжких наслідків. Діям спецпризначенців буде надана оцінка слідчими ДБР і нашим службовим розслідуванням: як діям вже в рай управлінні, так і діям поліцейських по першому затриманню", - повідомив Крищенко.

Нагадаємо, вчора, 9 лютого, правоохоронці затримали у Києві близько 40 осіб при спробі "штурму управління поліції", в результаті інциденту троє поліцейських доставляють в лікарню.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час сутичок з активістами біля Подільського райвідділу поліції.

Глава Нацполіціі Сергій Князєв прокоментував сутички і зазначив, що "поліція буде діяти законно, адекватно, але безкомпромісно".

Пізніше стало відомо, що поліція винесла постанови про звільнення затриманих раніше активістів.