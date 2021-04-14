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В Києві зупинили діяльність компаній, які займались фінансовим кібершахрайством

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 17:36
В Києві зупинили діяльність компаній, які займались фінансовим кібершахрайством Фото: у Києві зупинили діяльність компаній, які займались кібершахрайством (cybershield.org.ua)
Автор: РБК-Україна

В середу, 14 квітня громадські активісти з "Центру протидії кіберзлочинності "Кіберщит" разом з представниками Нацполіції зупинили діяльність одразу кількох офісів в Голосіївському та Печерському районах, які за участю іноземних студентів займалися діяльністю, що має всі ознаки фінансового шахрайства.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Як правило, шахраї використовують спеціальні програмні засоби, які створюють ілюзію торгів на реальних фінансових ринках. Використовуючи можливості SIP телефонії, які надають можливість підміни номеру, шахраї формують враження роботи офісу за кордоном. Також, для залучення іноземних інвесторів, шахраї набирають в штат іноземців, які можуть спілкуватися з клієнтами їх рідною мовою. Зазвичай, це іноземні студенти, яким пропонують нібито легальний заробіток", - повідомляють в організації.

Реклама подібних проектів відбувається виключно в мережі, оскільки цільова аудиторія кіберпройдисвітів - інтернет-користувачі.

Діяльність таких компаній підпадають під Ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України: "4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою" й карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В Києві зупинили діяльність компаній, які займались фінансовим кібершахрайством

Надалі активісти "Кіберщита" збираються встановлювати намети, роздавати листівки та максимально інформувати киян про шахрайські схеми таких фінансових компаній, щоб попередити громадян та убезпечити їх від потрапляння в тенета шахраїв.

Нагадаємо, раніше Нацполіція в Кривому Розі затримала 41-річну місцеву мешканку, яка продавала підроблені довідки з негативними результатами тестів на коронавірус. В ході обшуку у неї вилучено бланки з відтисками печаток лабораторій.

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