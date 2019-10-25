У Британії затримані двоє підозрюваних у справі про загибель 39 людей у вантажівці

Фото: вантажівка (скріншот відео)

Затримані 38-річний чоловік та 38-річна жінка з Уоррінгтона

У Великобританії затримані двоє підозрюваних у справі про загибель 39 мігрантів у вантажівці. Про це повідомляє Sky News.

Затримані 38-річний чоловік та 38-річна жінка з Уоррінгтона. Вони затримані за підозрою в торгівлі людьми і за підозрою у вбивстві 39 людей.

Зазначимо, трейлер, в якому були знайдені тіла 39 громадян Китаю, 15 жовтня був орендований в офісі компанії Global Trailer Rentals, розташованій в Північній Ірландії.

РБК-Україна писало, що в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Водій вантажівки був заарештований за підозрою у вбивстві. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

Як повідомлялося, усі 39 людей, чиї тіла були знайдені в вантажівці в Англії, були громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері була -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.