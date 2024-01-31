Задекларировал чужую криптовалюту на 24 млн гривен. Нардепу сообщили о подозрении

Источники РБК-Украина рассказали, что речь о народном депутате от партии "Слуга народа" Александре Мариковском.

По информации следствия, в 2020 году депутат задекларировал криптовалюту, которая якобы принадлежала ему с 2019 года. Но правоохранители установили, что указанный нардепом криптокошелек никогда ему не принадлежал, а транзакции по покупке криптовалюты совершали граждане другого государства, которые не имеют отношения к подозреваемому.

"Стоимость сознательно недостоверно задекларировавшего подозреваемый криптоактива оценена экспертами в 24,6 млн грн", - уточняют в НАБУ.

Расследование совершали в сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

Напомним, в прошлом году народному депутату Андрею Одарченко сообщили о подозрении. Его обвиняют в подкупе главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

Он предлагал Найему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.