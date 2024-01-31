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Задекларировал чужую криптовалюту на 24 млн гривен. Нардепу сообщили о подозрении

Фото: Александр Мариковский, нардеп (facebook.com/marikovski)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинский народный депутат мог недостоверно задекларировать криптовалюту стоимостью 24 миллиона гривен. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источники РБК-Украина рассказали, что речь о народном депутате от партии "Слуга народа" Александре Мариковском. 

По информации следствия, в 2020 году депутат задекларировал криптовалюту, которая якобы принадлежала ему с 2019 года. Но правоохранители установили, что указанный нардепом криптокошелек никогда ему не принадлежал, а транзакции по покупке криптовалюты совершали граждане другого государства, которые не имеют отношения к подозреваемому. 

"Стоимость сознательно недостоверно задекларировавшего подозреваемый криптоактива оценена экспертами в 24,6 млн грн", - уточняют в НАБУ. 

Расследование совершали в сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи. 

Напомним, в прошлом году народному депутату Андрею Одарченко сообщили о подозрении. Его обвиняют в подкупе главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

Он предлагал Найему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

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