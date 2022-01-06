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Президент Казахстану створив слідчу групу для покарання протестувальників

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Четвер 06 січня 2022 10:52
Президент Казахстану створив слідчу групу для покарання протестувальників Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпорядився створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ. Група займеться встановленням та притягненням до кримінальної та адміністративної відповідальності учасників масових протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Казахстану.

Крім того, доручається "створити комісії з оцінки суми збитку, понесеного в результаті заворушень; приступити до робіт з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків у м.Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації", - йдеться в документі.

Також Нацбанку доручаться забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня заявив, що звернувся до глав країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в придушенні масових протестів.

Росія вже направила своїх десантників в Алмати.

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