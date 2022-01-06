Президент Казахстану створив слідчу групу для покарання протестувальників

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпорядився створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ. Група займеться встановленням та притягненням до кримінальної та адміністративної відповідальності учасників масових протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Казахстану .

Крім того, доручається "створити комісії з оцінки суми збитку, понесеного в результаті заворушень; приступити до робіт з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків у м.Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації", - йдеться в документі.

Також Нацбанку доручаться забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.