У Казахстані ввели держрегулювання цін на газ і ключові товари

У Казахстані на 180 днів ввели державне регулювання цін на ключові товари. Вартість природного газу впаде приблизно до того рівня, на якому вона була до початку масових протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Казахське телеграфне агентство" .

Зокрема, уряд встановив граничні ціни на скраплений автогаз, які коливаються від 50 до 70 тенге за літр залежно від регіону. Крім того, держрегулювання вводиться на ціни бензин і дизельне паливо.

Також на півроку введено заборону на вивезення за кордон великої та дрібної рогатої худоби, на три місяці-картоплі та моркви.

При цьому в уряді Казахстану заявили про необхідність відновити роботу постраждалих в ході придушення протестів банків та інших фінансових організацій.