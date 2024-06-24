Еще 1300 окупантов, 12 танков и 51 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне против Украины к утру понедельника, 24 июня, составили 1300 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 535 660 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 12 танков и 51 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 535 660 (+1300) человек ликвидировано;
- танков – 8031 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин – 15 413 (+15) ед.;
- артиллерийских систем – 14 246 (+51) ед.;
- РСЗО – 1108 ед.;
- средства ПВО – 863 ед.;
- самолетов – 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 382 (+27) ед;
- крылатых ракет – 2323 (+2) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед;
- специальной техники – 2397 (+20) ед.
Напомним, по состоянию на вечер 23 июня на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. В этот день враг сконцентрировал свои усилия в Покровском направлении. Российские оккупанты предприняли 46 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Вооруженных силах Украины опровергли информацию о якобы полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении.
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