Еще 1300 окупантов, 12 танков и 51 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне против Украины к утру понедельника, 24 июня, составили 1300 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 535 660 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 12 танков и 51 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Напомним, по состоянию на вечер 23 июня на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. В этот день враг сконцентрировал свои усилия в Покровском направлении. Российские оккупанты предприняли 46 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Вооруженных силах Украины опровергли информацию о якобы полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении.

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