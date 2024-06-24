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Еще 1300 окупантов, 12 танков и 51 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Понедельник 24 июня 2024 08:08
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Еще 1300 окупантов, 12 танков и 51 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: украинские военные (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Потери России в войне против Украины к утру понедельника, 24 июня, составили 1300 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 535 660 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 12 танков и 51 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 535 660 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков – 8031 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин – 15 413 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем – 14 246 (+51) ед.;
  • РСЗО – 1108 ед.;
  • средства ПВО – 863 ед.;
  • самолетов – 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 382 (+27) ед;
  • крылатых ракет – 2323 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19304 (+56) ед;
  • специальной техники – 2397 (+20) ед.

Еще 1300 окупантов, 12 танков и 51 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, по состоянию на вечер 23 июня на фронте в течение суток произошло 116 боевых столкновений. В этот день враг сконцентрировал свои усилия в Покровском направлении. Российские оккупанты предприняли 46 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Вооруженных силах Украины опровергли информацию о якобы полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении.

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