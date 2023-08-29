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Кремль доволен восхвалением Франциском российского империализма, Ватикан открещивается

Ватикан, Вторник 29 августа 2023 13:29
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Кремль доволен восхвалением Франциском российского империализма, Ватикан открещивается Фото: папа Франциск оказался сторонником российского империализма (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Кремле назвали "весьма отрадным" заявление папы римского Франциска с прославлением российских царей. Между тем, в Ватикане заявили, что понтифик не хотел возвеличивать российский империализм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Папа Франциск подвергся критике за то, что на прошлой неделе он посоветовал российской молодежи помнить, что они являются наследниками царей, таких как Екатерина II и Петр I, которого президент Владимир Путин ставил в качестве примера для оправдания войны Москвы против Украины.

Заявление Кремля

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, "понтифик знает российскую историю очень хорошо". При этом он сказал, что эта история имеет более глубокие корни, а наследие не ограничивается только Петром или Екатериной.

По его словам, историческими вопросами занимается государство и школа. "То, что слова понтифика звучат с этими усилиями в унисон, весьма отрадно", - заявил Песков.

Жители России пытаются прослеживать свое происхождение от группы средневековых княжеств, сосредоточенных вокруг Киева, известных как Киевская Русь. Москва была основана примерно на 500 лет позже и наследовала традиции и государственность Золотой Орды.

Попытка опровержения Ватикана

Ватикан во вторник выступил с заявлением, в котором говорится, что папа не намерен прославлять российский империализм.

"Папа намеревался побудить молодежь сохранять и пропагандировать все положительное в великом российском культурном и духовном наследии, а не превозносить империалистическую логику и государственных деятелей, о которых он упомянул, чтобы указать на некоторые исторические периоды отсчета", - сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Реакция Украины

В МИД Украины заявили, слова Франциска - обычная империалистическая пропаганда, которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

В то же время, глава УГКЦ Святослав заявил, что ожидает объяснения от папы римского из-за идей, которые он озвучил на встрече с российской молодежью.

Он считает, что слова папы римского являются худшим примером империализма и крайнего русского национализма. По его словам, существует опасность, что слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине.

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Кремль Ватикан Папа римский
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