Закрытые окна и неработающие кондиционеры: как спасаться от жары в поезде

Украину накрыла жара. На этом фоне "Укрзализныця" объяснила, как работают кондиционеры в вагонах, почему они не всегда охлаждают салон сразу после отправки и как пассажирам сделать поездку более комфортной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
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В компании отметили, что в отличие от ряда европейских стран, где из-за жары уже ограничивают скорость движения поездов или даже отменяют отдельные рейсы, в Украине поезда продолжают курсировать по расписанию.
В "Укрзализныце" пояснили, что наиболее эффективно система кондиционирования работает после того, как поезд набирает скорость более 40 км/ч .
Если температура воздуха на улице превышает +30 градусов, охлаждение салона может происходить постепенно. Также кондиционеры работают менее эффективно на участках, где поезд длительно двигается медленно или останавливается.
Это касается, в частности, горных маршрутов в Рахов, Солотвин, Чоп и Ужгород, международные поезда Киев - Бухарест и Киев - Кишинев, а также время прохождения пограничного и таможенного контроля.
Перед покупкой билета пассажирам рекомендуют обращать внимание на отметку со снежинкой у номера вагона на сайте или в приложении "Укрзализныци". Она означает, что вагон оборудован кондиционером. Если же значок перечеркнут, то это свидетельствует о том, что система кондиционирования конструктивно не предусмотрена.
Отдельно в компании ответили на часто задаваемый вопрос по поводу окон в вагонах .
Там объяснили, что не все окна могут открываться, ведь часть из них являются аварийными выходами, а в других вагонах это зависит от особенностей конструкции.
Если кондиционер в вагоне, где он должен быть, не работает или вентиляция недостаточна, пассажирам советуют сразу обратиться к проводнику. Во многих случаях систему вентиляции можно дополнительно отрегулировать для улучшения циркуляции воздуха.
В жаркие дни "Укрзализныця" советует взять с собой запас питьевой воды, легкий перекус, головной убор, павербанк, а также портативный вентилятор или веер .
Людям, тяжело переносящим жару или имеющим хронические заболевания, рекомендуют перед поездкой проконсультироваться с семейным врачом относительно необходимых лекарственных средств.
Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня ввела новый график движения поездов . Начали курсировать 12 новых рейсов, часть поездов перевели на ежедневное курсирование, ускорили отдельные маршруты и продлили сообщение в Рахов и Ясиня.
РБК-Украина также рассказывало о рекордном спросе на летние поездки, значительно превышающем количество доступных мест. Труднее всего приобрести билеты на маршруты Киев - Одесса и Киев - Львов, поэтому УЗ добавляет дополнительные вагоны и рейсы, чтобы частично сократить дефицит.