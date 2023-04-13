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Затронут сторонников Орбана. СМИ узнали о санкциях США против политиков Венгрии

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Иван Носальский

В Конгрессе США подготавливают санкции против венгерских политиков, которые связаны с премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, в законопроект о санкциях, который готовят конгрессмены от Республиканской и Демократической партий, хотят внести имена бывших чиновников и сторонников правительства. Большинство из них связаны с партией венгерского премьера "Фидес". При этом конкретные имена пока не разглашают, пишут журналисты.

Подготовку такой инициативы начали еще в прошлом году, законопроект планируют передать на рассмотрение Конгресса в мае. Неназванные чиновники в комментарии изданию рассказали, что санкции могут получить широкую поддержку в американском парламенте.

Напомним, ранее венгерские СМИ сообщали, что США готовятся ввести санкции против "влиятельных лиц" Венгрии. Такой шаг связан с ухудшением отношений между странами.

Также мы писали, что в новый список санкций США против России попал Международный инвестиционный банк Венгрии, который называют "кублом шпионов".

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Соединенные Штаты АмерикиВенгрияВиктор Орбан