Навіщо росіяни пригнали на фронт старі танки Т-62: пояснення Запорізької ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха .

"Танки планують використовувати не як активну бронетехніку, а як постійні вогневі точки, на території вже нарили багато капонірів (присипане землею приміщення для ведення оборони - ред.). У ворога підготовлено глибоко ешелоновану оборону", - розповів голова Запорізької ОВА.

При цьому Старух зазначив, що у Мелітополі вже спостерігається велика кількість танків Т-62. Але, за його словами, вони не будуть великою проблемою для українських військових, оскільки вибухають "від будь-якого гранатомета".