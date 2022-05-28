Навіщо росіяни пригнали на фронт старі танки Т-62: пояснення Запорізької ОВА
Війська РФ планують застосовувати застарілі радянські танки Т-62 для зміцнення оборонних позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Танки планують використовувати не як активну бронетехніку, а як постійні вогневі точки, на території вже нарили багато капонірів (присипане землею приміщення для ведення оборони - ред.). У ворога підготовлено глибоко ешелоновану оборону", - розповів голова Запорізької ОВА.
При цьому Старух зазначив, що у Мелітополі вже спостерігається велика кількість танків Т-62. Але, за його словами, вони не будуть великою проблемою для українських військових, оскільки вибухають "від будь-якого гранатомета".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія перекинула на Запорізький напрямок радянські танки Т-62. Сформовано танковий батальйон.
Також ми писали, що, за словами радника голови Міністерства внутрішніх справ України Віктора Андрусіва, використання в Україні розконсервованих танків Т-62 не є гарною новиною, бо на їхнє знищення також потрібно витрачати снаряди.
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