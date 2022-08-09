Навіщо росіяни обстрілюють ЗАЕС: в "Енергоатомі" назвали ціль ворога

Як пояснюють в "Енергоатомі", якщо всі лінії передач будуть "перерізані", то станція не зможе видавати електроенергію.

Тобто, через деякий час вона також не зможе забезпечувати й власні потреби в енергопостачанні за допомогою якого відбувається робота насосів для охолодження ядерного палива в реакторних установках.

Зазначається, що для аварійного енергозабезпечення будуть залучені дизель-генератори, але для них знадобиться дизельне паливо і на якийсь час його вистачить.

Втім, для безпечної роботи станції буде необхідне зовнішнє електропостачання, яке російські окупанти зможуть забезпечити, підключивши ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС, через що з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Додамо, вже наступного дня, 6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик ЗАЕС. Снаряди влучили на території поблизу зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

В "Енергоатомі" попередили, через російські обстріли ЗАЕС може перейти в режим блекауту та розповіли, за якої умови це може статися.

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