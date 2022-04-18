Буданов про "кадирівців": у них символічне значення, тут вони просто злочинці
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що у так званих "кадирівців" у війні проти України чисто символічне значення. Їх бояться в самій Росії, але тут їх вважають звичайними злочинцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Spiegel.
"Вони мають чисто символічне значення. Чеченці ("кадирівці", - ред.) ніколи не брали участі ні в яких великих бойових діях, вони завжди були за лінією фронту, щоб грабувати, гвалтувати або вбивати. Самі росіяни бояться "кадировців", їх залякують такими речами. У нас все інакше, тут їх просто вважають злочинцями", - зазначив Буданов.
Нагадаємо, раніше СБУ заявляла, що "кадирівці" в Маріуполі стріляли місцевим дітям по ногах.
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