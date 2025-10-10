Забыл об ударе по Украине? Трамп выкатил пост с благодарностью Путину

Что сказал Путин

Глава Кремля во время общения с журналистами прокомментировал, заслуживает ли Путин Нобелевскую премию.

По словам Путина, "не ему решать", кому присуждать Нобелевскую премию. Но были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые "для мира ничего не сделали". И это "нанесло огромный ущерб авторитету премии".

"Достоин ли или недостоин действующий президент США Нобелевской премии - я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся кризисы. Я знаю по отношению к кризису в Украине он искренне стремится к этому. Может быть, нам многое еще удастся сделать на основе договоренностей в Анкоридже", - добавил он.

Реакция Трампа

Президент США репостнул видеозапись с рассуждениями Путина о Нобелевской премии мира.

"Спасибо тебе, президент Путин", - подписал он видео.

К слову, лауреатом Нобелевской премии мира стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо.