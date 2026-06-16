Забытый символ Крещатого парка: в центре Киева предлагают восстановить легендарный фонтан
В Киеве зарегистрировали электронную петицию с требованием восстановить историческую скульптуру - фонтан "Слоненок", который ранее был одним из самых популярных символов Крещатого парка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию №14314 на портале Киевского городского совета.
Главное:
- В Киеве собирают подписи за восстановление исторического фонтана "Слоненок" в Крещатом парке.
- Скульптура была демонтирована в советское время, поскольку она не вписывалась в идеологическую концепцию монумента "Воссоединение".
- Автор петиции настаивает на восстановлении объекта как символа исторического наследия после сноса советских памятников.
История утраченного символа
Автор инициативы Никита Чернецкий отмечает, что в свое время фонтан был любимцем как киевлян, так и гостей столицы. Однако в советское время, во время реконструкции парка, скульптуру демонтировали.
Как говорится в тексте петиции, причиной уничтожения фонтана стало то, что он не вписывался в идеологическую концепцию советского руководства, а именно - в ансамбль возведенных тогда монумента "Воссоединение Украины с Россией" и арки "Дружбы народов".
Время для восстановления
По мнению автора, после демонтажа советских памятников и переосмысления пространства возле арки, пришло время вернуть городу утраченный культурный объект. Восстановление "Слоненка" должно стать логичным шагом в возвращении Крещатому парку его исторического шарма.
Сейчас инициатива находится на этапе сбора подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрели в Киевсовете, она должна собрать необходимое количество голосов в течение следующих 59 дней. Поддержать предложение можно на сайте КГГА.
"Битвы" вокруг фонтана на месте памятника Ленину
Напомним, что недавно городские власти предложили на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика обустроить современное общественное пространство и установить фонтан.
Эта инициатива вызвала бурную реакцию в обществе. Киевляне призвали власти провести опрос через приложение "Киев Цифровой" относительно реконструкции зоны. Также вместо фонтана предлагают установить памятник "Призраку Киева", украинским кобзарям, киевским меценатам или же кому-то из значимых исторических личностей.