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Забытый символ Крещатого парка: в центре Киева предлагают восстановить легендарный фонтан

13:04 16.06.2026 Вт
2 мин
Фонтан "Слоненок" демонтировали в советское время, поскольку он не вписывался в идеологию
aimg Василина Копытко
Забытый символ Крещатого парка: в центре Киева предлагают восстановить легендарный фонтан Городские власти рассмотрят петицию, если она наберет 6 тысяч подписей в течение 2 месяцев (фото: petition.kyivcity.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве зарегистрировали электронную петицию с требованием восстановить историческую скульптуру - фонтан "Слоненок", который ранее был одним из самых популярных символов Крещатого парка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию №14314 на портале Киевского городского совета.

Главное:

  • В Киеве собирают подписи за восстановление исторического фонтана "Слоненок" в Крещатом парке.
  • Скульптура была демонтирована в советское время, поскольку она не вписывалась в идеологическую концепцию монумента "Воссоединение".
  • Автор петиции настаивает на восстановлении объекта как символа исторического наследия после сноса советских памятников.

История утраченного символа

Автор инициативы Никита Чернецкий отмечает, что в свое время фонтан был любимцем как киевлян, так и гостей столицы. Однако в советское время, во время реконструкции парка, скульптуру демонтировали.

Как говорится в тексте петиции, причиной уничтожения фонтана стало то, что он не вписывался в идеологическую концепцию советского руководства, а именно - в ансамбль возведенных тогда монумента "Воссоединение Украины с Россией" и арки "Дружбы народов".

Время для восстановления

По мнению автора, после демонтажа советских памятников и переосмысления пространства возле арки, пришло время вернуть городу утраченный культурный объект. Восстановление "Слоненка" должно стать логичным шагом в возвращении Крещатому парку его исторического шарма.

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Сейчас инициатива находится на этапе сбора подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрели в Киевсовете, она должна собрать необходимое количество голосов в течение следующих 59 дней. Поддержать предложение можно на сайте КГГА.

"Битвы" вокруг фонтана на месте памятника Ленину

Напомним, что недавно городские власти предложили на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика обустроить современное общественное пространство и установить фонтан.

Эта инициатива вызвала бурную реакцию в обществе. Киевляне призвали власти провести опрос через приложение "Киев Цифровой" относительно реконструкции зоны. Также вместо фонтана предлагают установить памятник "Призраку Киева", украинским кобзарям, киевским меценатам или же кому-то из значимых исторических личностей.

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