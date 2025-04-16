"Забудьте о Уиткоффе": эксперт развенчал фейки о капитуляции Украины

"Почему раздражение? Ну смотрите, Трамп такой человек, он такой, какой есть. Не надо его ругать в сетях, как это любят", - говорит эксперт.

По его словам, особый уровень идиотизма демонстрируют те, кто симпатизирует Китаю. Он напомнил, что накануне агентство Reuters сообщило о том, что половину снарядов России обеспечивает КНДР. При этом подчеркнул: без молчаливого согласия Китая и его промышленной помощи это было бы невозможным.

"Вы о чем говорите? Они наши враги", - заявил он, подчеркнув, что независимо от оценки действий США, только американцы не строили концлагерей как системной политики.

Также он отметил: "Даже в Европе мы знаем, кто строил концлагеря. Россия - это концлагерь. Китай - это цифровой концлагерь".

Эксперт считает, что Украина должна действовать конкретными шагами, а не прибегать к ругани. Он назвал правильными некоторые действия, которые осуществляются во взаимодействии с США, подчеркнув, что американцы находятся в тупике.

Комментируя резонанс вокруг заявлений Стива Уиткоффа, он добавил: "Забудьте уже про Уиткоффа. Там понятно, что все провалено. Какие 5 областей? О чем ты говоришь?"

В подтверждение своих слов он сослался на доклады ЦРУ и Пентагона, в которых, по его словам, говорится о том, что капитуляция Украины и обвал ее армии не предвидятся.

"Поэтому идет механизация все же армии. Она должна быстрее, конечно, идти. Потому что это опять вопрос к производству оружия", - резюмировал эксперт.

Переговоры Уиткоффа и Путина

Недавно спецпосланник США Стив Вфткофф совершил визит в Россию, где встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. После этого у него состоялись почти пятичасовые переговоры с Путиным.

Одновременно с этим Reuters написало, что, по мнению Уиткоффа, самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.