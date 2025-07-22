Забудьте о растяжке. Тренер объяснил, кому она абсолютно не нужна

Кому нужна растяжка? Мнение Виктора Мандзяка

По словам Виктора Мандзяка, растяжка - это очень специфический инструмент, необходимый далеко не всем. Ее истинная ценность раскрывается в определенных профессиях и видах спорта, где экстремальная гибкость является ключевым требованием.

Гимнасты

Для них гибкость - это основа мастерства и выполнения сложных элементов.

Стриптизерши

Профессиональная деятельность требует широкого диапазона движений и пластичности.

Представители восточных единоборств

Особенно те, кто использует высокие удары ногами, где требуется максимальная амплитуда движений.

"Всем остальным людям растяжка как минимум не нужна, некоторым может быть вредна", - категорично заявляет тренер.

Это мнение идет вразрез с тем, что годами вбивалось в головы посетителей спортзалов.

Когда растяжка может быть вредной?

Виктор Мандзяк подчеркивает важность понимания индивидуальных особенностей организма. Растяжка может принести вред людям, которые от природы имеют повышенную гибкость или определенные медицинские состояния.

Естественная гибкость

Люди с гипермобильностью суставов или теми, кто от рождения чрезвычайно гибкий, имеют более слабые соединительные ткани. Чрезмерная растяжка для них может привести к нестабильности суставов, вывихам и другим травмам.

Дисплазия соединительной ткани

Это состояние, при котором соединительная ткань (связки, сухожилия) является чрезмерно эластичной или недостаточно прочной. Растяжка в таком случае может ухудшить состояние, вызвать боль и привести к хроническим проблемам с суставами.

Распространенные мифы о растяжке

Растяжка не сжигает калории

В отличие от кардио- или силовых тренировок, растяжка не является эффективным способом расходования энергии. Она не способствует похудению напрямую. Если ваша цель - сбросить вес, лучше сосредоточиться на более интенсивных упражнениях.

Растяжка не предотвращает травмы (в большинстве случаев)

Распространённое убеждение, что растяжка перед тренировкой снижает риск травм, не имеет однозначного научного подтверждения для общих физических нагрузок. Для силовых тренировок она даже может временно снизить мышечную силу.

Силовые упражнения уже способствуют растяжке

При выполнении силовых упражнений, особенно с полным диапазоном движений, мышцы естественным образом растягиваются. Например, глубокие приседания, отжимания или становая тяга уже задействуют мышцы в растянутом состоянии, улучшая их эластичность.

Несмотря на критику, тренер признает, что растяжка может быть частью вашей рутины, если она приносит вам удовольствие. Если вы чувствуете себя лучше, расслабляетесь или просто наслаждаетесь этим процессом, то нет причин полностью от нее отказываться.