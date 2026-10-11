Загрязнение воздуха в Украине: какие примеси влияют на людей и чем опасны для природы

На качество воздуха влияют разные атмосферные загрязнители. Поэтому откуда они берутся, по каким признакам классифицируются и как сильно могут влиять на все живое - важно знать каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью, подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.
Специалисты рассказали, что в целом атмосферные примеси (загрязнители) делятся на две категории.
Первичные примеси - вещества, которые попадают в атмосферу в неизменном виде (непосредственно из природных или антропогенных источников):
Вторичные примеси - соединения, являющиеся продуктами трансформации первичных примесей (под влиянием солнечной радиации, кислорода, озона и водяного пара):
Следовательно, часть загрязнителей являются первичными, тогда как другие образуются уже в атмосфере (в результате химических реакций).
В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра уточнили, что пыль и сажа, PM10 и PM2.5, оксиды азота и серы, угарный газ, летучие органические соединения и другие вещества попадают в атмосферу в результате:
По данным специалистов Запорожского областного центра по гидрометеорологии, все эти примеси влияют как на человеческий организм, так и на окружающую среду в целом:
Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли на качество воздуха влияет зимняя погода.
Кроме того, мы объясняли, угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы.
Читайте также, что встревожило международную группу ученых, исследовавших чернобыльские "горячие частицы" спустя 40 лет после аварии на ЧАЭС.