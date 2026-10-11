Забруднення повітря в Україні: які домішки впливають на людей і чим небезпечні для природи

На якість повітря впливають різні атмосферні забруднювачі. Тож звідки вони беруться, за якими ознаками класифікуються та як сильно можуть впливати на все живе - важливо знати кожному.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на статтю, підготовлену фахівцями Запорізького обласного центру з гідрометеорології.
Спеціалісти розповіли, що в цілому атмосферні домішки (забруднювачі) поділяються на дві категорії.
Первинні домішки - речовини, які потрапляють в атмосферу в незмінному вигляді (безпосередньо з природних чи антропогенних джерел):
Вторинні домішки - сполуки, які є продуктами трансформації первинних домішок (під впливом сонячної радіації, кисню, озону та водяної пари):
Отже, частина забруднювачів є первинними, тоді як інші - утворюються вже в атмосфері (внаслідок хімічних реакцій).
У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що пил і сажа, PM10 та PM2.5, оксиди азоту й сірки, чадний газ, леткі органічні сполуки та інші речовини потрапляють в атмосферу внаслідок:
За даними спеціалістів Запорізького обласного центру з гідрометеорології, всі ці домішки впливають як на людський організм, так і на довкілля в цілому:
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