Забруднення повітря в Україні: які домішки впливають на людей і чим небезпечні для природи

Які речовини забруднюють атмосферу

Спеціалісти розповіли, що в цілому атмосферні домішки (забруднювачі) поділяються на дві категорії.

Первинні домішки - речовини, які потрапляють в атмосферу в незмінному вигляді (безпосередньо з природних чи антропогенних джерел):

зважені частки (аерозолі) РМ10 та РМ2.5 - пил, сажа, зола;

газоподібні та пароподібні - оксиди вуглецю (чадний та вуглекислий газ), діоксид сірки, оксиди азоту, аміак, пари бензину, бензол, фенол, формальдегід;

рідкі краплі - рідке паливо, масла, промислові розчинники.

Первинні домішки (інфографіка: meteo.gov.ua)

Вторинні домішки - сполуки, які є продуктами трансформації первинних домішок (під впливом сонячної радіації, кисню, озону та водяної пари):

продукти фотохімічних реакцій - приземний озон, фотохімічний формальдегід;

продукти гідратації - сірчана та азотна кислота;

продукти нуклеації та газофазних реакцій - сульфати, нітрати, вторинна органічна речовина;

комплексні багатокомпонентні системи - поєднання газів, рідких крапель і твердих частинок.

Вторинні домішки (інфографіка: meteo.gov.ua)

Отже, частина забруднювачів є первинними, тоді як інші - утворюються вже в атмосфері (внаслідок хімічних реакцій).

Як домішки впливають на людей і довкілля

У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що пил і сажа, PM10 та PM2.5, оксиди азоту й сірки, чадний газ, леткі органічні сполуки та інші речовини потрапляють в атмосферу внаслідок:

роботи промисловості;

роботи транспорту;

пожеж;

інших процесів.

Частина забруднювачів - первинні, інші - утворюються в атмосфері внаслідок хімічних реакцій (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

За даними спеціалістів Запорізького обласного центру з гідрометеорології, всі ці домішки впливають як на людський організм, так і на довкілля в цілому: