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Забродский сложит депутатский мандат: постановление уже в Раде

Фото: народный депутат Михаил Забродский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Народный депутат от "Европейской солидарности" генерал-лейтенант Михаил Забродский написал заявление о сложении мандата по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №9114.

Собеседники РБК-Украина в "Европейской солидарности" подтверждают сложение мандата Забродским, но не называют причины этого решения. По словам источников в партии, вскоре Забродский сам объяснит и прокомментирует этот вопрос.

Парламентский комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы ВРУ уже рассмотрел заявление нардепа и порекомендовал Раде принять его.

Следует отметить, что Михаил Забродский на выборах был четвертым номером в списке "Евросолидарности" и занимает должность первого заместителя главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Известно, что Забродский с самого начала полномасштабного вторжения помогает Генштабу ВСУ и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Напомним, в конце февраля Рада лишила мандатов трех нардепов от запрещенной ОПЗЖ - Королевскую, Солода и Волошина.

Также парламент прекратил депутатские полномочия Александра Трухина.

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