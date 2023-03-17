Забродский сложит депутатский мандат: постановление уже в Раде

Собеседники РБК-Украина в "Европейской солидарности" подтверждают сложение мандата Забродским, но не называют причины этого решения. По словам источников в партии, вскоре Забродский сам объяснит и прокомментирует этот вопрос.

Парламентский комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы ВРУ уже рассмотрел заявление нардепа и порекомендовал Раде принять его.

Следует отметить, что Михаил Забродский на выборах был четвертым номером в списке "Евросолидарности" и занимает должность первого заместителя главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Известно, что Забродский с самого начала полномасштабного вторжения помогает Генштабу ВСУ и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.