Забродский объяснил, чем мобилизация в России может быть опасна для Украины

"Самым опасным для нас и, безусловно, оправданным для противника является лишь один, из пока потенциальных, результатов российской частичной мобилизации", - заявил Забродский.

По словам Забродского, применяя на территории Украины дополнительные соединения и воинские части позволит России реализовать ее излюбленный принцип военной стратегии Клаузевица - концентрацию сил в избранной точке.

Соответствующая массированность может позволить врагу отодвинуть на второй план вопрос о мотивации, небрежной подготовке и оснащении войск.

"Вероятные последствия этого могут быть чрезвычайно разрушительными для ВС Украины. Кажется, продолжение ведения войны российским командованием планируется все же за счет числа, а не умения. Поэтому вполне целесообразным будет принятие нами превентивных мер уже сегодня ", - добавляет Забродский.