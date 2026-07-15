Забрать друга домой: 16 июля пройдет День адопции в парке Киева

В Деснянском районе в четверг, 16 июля , в парке с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича "Я люблю МОЙ ПАРК" состоится выездной День адопции животных. Здесь каждый может спасти маленькую жизнь и выбрать любимца, лично с ним познакомившись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Событие состоится на специальной выгульной площадке для собак. Мероприятие запланировали с 11:00 до 17:00, и это хорошая возможность провести время на свежем воздухе и найти четырехлапого пушистика.

Специалисты помогут каждому подобрать собаку по темпераменту и образу жизни. Вы не просто смотрите, а общаетесь с будущим другом, который будет вас любить бескорыстно и никогда не предаст. Финансовое состояние, внешность, физические изъяны – все это не волнует пушистика, которого вы можете спасти. Он любит вас просто за то, что вы у него есть.

Программа предусматривает несколько важных активностей:

личное знакомство с собаками, мечтающими о собственном доме;

прогулки и активные игры с животными на территории парка;

консультации опытных экспертов по уходу и содержанию;

регистрация домашних животных в Едином реестре животных.

В КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" отмечают, что цель таких выездных Дней адопции в парках столицы - сделать процесс поиска семьи для бездомных животных более доступным и популяризировать ответственное отношение к домашним любимцам, - говорится в сообщении КГГА.

Подарить чудо собаке можно не только во время этого мероприятия, а посетив приют в любой день (иллюстрация КГГА)

Не успеете 16 июля – не проблема

Если вы не успеете посетить мероприятие в парке, познакомиться с будущими питомцами можно по адресам:

Киев, улица Героев Энергетиков, 5-А.

Поселок Новый Залесье, улица Студенческая, 24.

Не медлите, всегда есть время творить чудеса собственными руками – приходите и знакомьтесь. Станьте героями и спасите чью-то маленькую жизнь!