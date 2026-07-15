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Забрать друга домой: 16 июля пройдет День адопции в парке Киева

08:17 15.07.2026 Ср
2 мин
Почему следует выбрать себе четырехлапого члена семьи именно таким образом?
aimg Филипп Бойко
Забрать друга домой: 16 июля пройдет День адопции в парке Киева Фото: Фестиваль адопции (AdoptMe Days)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Деснянском районе в четверг, 16 июля, в парке с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича "Я люблю МОЙ ПАРК" состоится выездной День адопции животных. Здесь каждый может спасти маленькую жизнь и выбрать любимца, лично с ним познакомившись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Событие состоится на специальной выгульной площадке для собак. Мероприятие запланировали с 11:00 до 17:00, и это хорошая возможность провести время на свежем воздухе и найти четырехлапого пушистика.

Специалисты помогут каждому подобрать собаку по темпераменту и образу жизни. Вы не просто смотрите, а общаетесь с будущим другом, который будет вас любить бескорыстно и никогда не предаст. Финансовое состояние, внешность, физические изъяны – все это не волнует пушистика, которого вы можете спасти. Он любит вас просто за то, что вы у него есть.

Программа предусматривает несколько важных активностей:

  • личное знакомство с собаками, мечтающими о собственном доме;
  • прогулки и активные игры с животными на территории парка;
  • консультации опытных экспертов по уходу и содержанию;
  • регистрация домашних животных в Едином реестре животных.

В КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" отмечают, что цель таких выездных Дней адопции в парках столицы - сделать процесс поиска семьи для бездомных животных более доступным и популяризировать ответственное отношение к домашним любимцам, - говорится в сообщении КГГА.

Забрать друга домой: 16 июля пройдет День адопции в парке КиеваПодарить чудо собаке можно не только во время этого мероприятия, а посетив приют в любой день (иллюстрация КГГА)

Не успеете 16 июля – не проблема

Если вы не успеете посетить мероприятие в парке, познакомиться с будущими питомцами можно по адресам:

  • Киев, улица Героев Энергетиков, 5-А.
  • Поселок Новый Залесье, улица Студенческая, 24.

Не медлите, всегда есть время творить чудеса собственными руками – приходите и знакомьтесь. Станьте героями и спасите чью-то маленькую жизнь!

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