В Финляндии могут разместить войска нескольких стран НАТО, - министр обороны

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении в стране их солдат. Такая вероятность существует даже при отсутствии реальной военной угрозы.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Чиновник прокомментировал информацию о размещении войск Норвегии и Швеции в провинции Лапландия. По его словам, в переговорах по этому вопросу участвовали не только страны Северной Европы.

"Мы не комментируем публично эти переговоры со стороны Минобороны. Они проводятся с несколькими разными странами. Мы ведем переговоры о том, какие страны могли бы выделить определенные структуры войск для обеспечения безопасности Финляндии", - подчеркнул Хяккянен.

Он уточнил, что цель состоит в том, чтобы войска стран НАТО размещали в Финляндии в кризисных ситуациях. И это не означает только угрозу войны.

"Речь идет о ситуациях, когда реальной военной угрозы нет, но есть такая напряженная атмосфера, которая предусмотрена статьей пятой (о коллективной обороне - ред.)", - рассказал чиновник.

В частности, в ответ на напряженную атмосферу на границе Финляндия может начать вместе с союзниками военные учения. При этом иностранные войска будут находиться в Финляндии не на постоянной основе.

Хяккянен рассказал, что вопрос продолжат обсуждать осенью и зимой. Также его поднимут на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится в феврале 2025 года.