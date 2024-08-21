В Финляндии могут разместить войска нескольких стран НАТО, - министр обороны
Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении в стране их солдат. Такая вероятность существует даже при отсутствии реальной военной угрозы.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Чиновник прокомментировал информацию о размещении войск Норвегии и Швеции в провинции Лапландия. По его словам, в переговорах по этому вопросу участвовали не только страны Северной Европы.
"Мы не комментируем публично эти переговоры со стороны Минобороны. Они проводятся с несколькими разными странами. Мы ведем переговоры о том, какие страны могли бы выделить определенные структуры войск для обеспечения безопасности Финляндии", - подчеркнул Хяккянен.
Он уточнил, что цель состоит в том, чтобы войска стран НАТО размещали в Финляндии в кризисных ситуациях. И это не означает только угрозу войны.
"Речь идет о ситуациях, когда реальной военной угрозы нет, но есть такая напряженная атмосфера, которая предусмотрена статьей пятой (о коллективной обороне - ред.)", - рассказал чиновник.
В частности, в ответ на напряженную атмосферу на границе Финляндия может начать вместе с союзниками военные учения. При этом иностранные войска будут находиться в Финляндии не на постоянной основе.
Хяккянен рассказал, что вопрос продолжат обсуждать осенью и зимой. Также его поднимут на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится в феврале 2025 года.
Что предшествовало
Напомним, в начале августа глава оборонного комитета парламента Швеции Петер Хультквист заявил, что его страна намерена разместить своих солдат в финской провинции Лапландия, которая граничит с Россией.
Он отмечал, что такой шаг будет сильным сигналом для Кремля.
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