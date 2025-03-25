Запрет на удары по энергетике и не только. О чем Украина и США договорились в Эр-Рияде

"Выполняя задание президента Украины, мы продолжаем работать над приближением справедливого мира и обеспечением безопасности для нашего государства. Эта встреча - логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной", - написал Умеров.

Какие ключевые результаты переговоров США и Украины

Стороны договорились гарантировать безопасное судоходство в Черном море и запретить использование коммерческих судов в военных целях. Также согласовано прекращение применения силы в регионе.

Украина отмечает, что выход российских военных судов за пределы Восточной части Черного моря нарушит договоренности. В случае таких действий Киев оставляет за собой право на самозащиту.

Достигнуто соглашение о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Это будет способствовать стабилизации энергетической ситуации в регионе.

Стороны поддерживают привлечение третьих стран для контроля за выполнением энергетических и морских договоренностей. Это позволит обеспечить их эффективную реализацию.

Переговоры продолжатся с целью достижения устойчивого мира. Стороны будут работать над дальнейшими шагами в этом направлении.

США подтвердили поддержку в обмене военнопленными, освобождении гражданских и возвращении депортированных украинских детей. Этот вопрос остается одним из ключевых в переговорах.

Для реализации договоренностей необходимо как можно быстрее провести дополнительные технические консультации. Они помогут согласовать детали, механизмы мониторинга и контроля.

Что говорят в США

Белый дом также опубликовал заявление о результатах переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Стоит заметить, что заявление Белого дома относительно переговоров почти идентично заявлению Умерова.

Однако в нем также говорится о том, что США и Украина приветствуют помощь со стороны третьих стран по поддержке выполнения энергетических и морских соглашений.

"Соединенные Штаты повторили обеим сторонам (Украине и России - ред.) императив президента Дональда Трампа о том, что убийства с обеих сторон российско-украинской войны должны прекратиться, как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования", - сказано в сообщении.

Именно поэтому Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, заключенными в Эр-Рияде.

Переговорный процесс по завершению войны

С начала марта США ведет переговоры с делегациями Украины и России о перемирии. В частности, Штаты предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией.

Это предложение было поддержано Украиной, однако Кремль все еще не дал прямого согласия. При этом россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.

На выходных в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России по завершению войны.